先月の霧島・姶良集中豪雨で被災した人たちへ、関東の県人会が義援金を贈りました。 義援金を贈ったのは、関東鹿児島県人会連合会と関東種子島会です。 県内では先月、霧島市や姶良市を中心に集中豪雨となり、住宅の浸水被害などが出ました。これをうけ、県は「8月豪雨災害義援金」を受け付けています。 22日は塩田知事に、関東鹿児島県人会連合会から50万円、関東種子島会から10万円の目録が贈られました。 （関東鹿児島県人