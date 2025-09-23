鹿児島県の薩摩川内市で22日夜、伝統行事の川内大綱引がありました。3000人が激しく綱を引き合い熱戦が繰り広げられたほか、新たなギネス記録も生まれました。 420年以上の歴史を持つ伝統行事、川内大綱引。およそ3000人が上方と下方に分かれて直径40センチ、長さ365メートル、重さ7トンの大綱を引き合います。 綱を引く「引き隊」を妨害する「押し隊」が激しく体をぶつけ合い、開始からおよそ1時間半後・・・。 「本日の