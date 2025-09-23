２２日、ファディラ氏（左）と握手を交わす劉国中氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京9月23日】中国の劉国中（りゅう・こくちゅう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は22日、マレーシアのファディラ副首相と北京で会談した。２２日、ファディラ氏と会談する劉国中氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）