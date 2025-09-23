秋田朝日放送 22日、五城目町で自転車に乗っていた男性がクマと衝突し大けがをしました。 警察によりますと22日午後１時半ごろ、五城目町馬場目の県道で６０代の男性が自転車に乗っていたところ、道路脇の草むらから体長およそ５０センチのクマが現れ自転車と衝突しました。男性はクマとぶつかったはずみで転倒し、右肩に大けがをしました。男性は畑に向かう途中で、クマとぶつかった後自力で自宅に帰り警察に通報しました