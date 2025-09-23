秋田朝日放送 23日朝早く大館市で、散歩をしていた８０歳の女性がクマに襲われ顔にけがをしました。 警察と消防によりますと、午前５時半ごろ大館市川口の市道で散歩をしていた８０歳の女性が体長およそ５０センチのクマに襲われました。女性は自力で家に帰り、同居する家族が消防に通報したということです。女性は右のまぶたや、頬をひっかかれるなどして市内の病院に搬送されました。病院に運ばれる際意識はあり、会話も