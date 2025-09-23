２０日、トウモロコシ畑で行われたファッションショー。（郷城＝新華社記者／江宏景）【新華社郷城9月23日】中国四川省カンゼ・チベット族自治州郷城県のトウモロコシ畑で20日、チベット族のファッションショーが開かれた。伝統と現代性を兼ね備えた衣装が披露され、会場は地元住民や観光客でにぎわった。２０日、伝統衣装をまとったチベット族の女性。（組み合わせ写真、郷城＝新華社記者／江宏景）２０日、ファッションシ