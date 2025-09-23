臼杵津久見警察署 大分県津久見市に住む80代の男性が息子をかたったオレオレ詐欺で150万円をだまし取られる被害にあったことがわかりました。 警察によりますと9月19日、男性の自宅の固定電話に息子を名乗る男から電話がかかり、「証券のやり取りで300万円儲けた。税金が未納になっていて、自分の口座が凍結された。今日中に支払いをしないと逮捕される。300万円くらいどうにかならないか」などと言われました。 男性は、