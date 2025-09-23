23日朝早く、秋田・大館市で散歩中の80歳の女性が突然クマに襲われました。女性は顔をひっかかれて鼻の骨を折るなどし重傷です。警察や消防によりますと23日午前5時半ごろ、大館市川口にあるバス停の付近で散歩をしていた80歳の女性が体長約50cmのクマ1頭に襲われました。女性は700メートルほど離れた自宅に自力で戻り病院に搬送されましたが、顔をひっかかれていて鼻の骨を折るなどの重傷です。現場はJR奥羽本線の下川沿駅から北