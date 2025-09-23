韓国の旧統一教会と前政権の癒着疑惑をめぐり、教団トップの韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が23日未明、逮捕されました。教団側は「判断を謙虚に受け止める」とコメントしています。政治資金法違反などの疑いで逮捕されたのは、旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁（82）です。韓国の特別検察は先週、韓総裁が教団の元幹部を通じて尹（ユン）前大統領の妻や尹氏の側近議員へ金品を贈り、教団への支援を求めた疑いなどで裁判所