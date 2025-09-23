23日（火）秋分の日は、北日本や東日本で行楽日和。西日本の太平洋側は激しい雷雨にご注意ください。＜23日（火）の天気＞北日本や東日本は日差したっぷり、さわやかな秋晴れとなっています。カラッとしているのでお出かけは快適で、洗濯物もよく乾くでしょう。昼間は薄着で過ごせるところも、夜は長袖や羽織るものが必要です。一方、西日本は湿った空気の影響で雲が多く雨の降っているところがあります。特に九州や四国の太平洋側