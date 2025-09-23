韓国の9人組ガールズグループTWICEのMOMO（28）が22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。所属するJYPエンターテインメントに入ったきっかけを明かした。番組では「ダンス動画をYouTubeにアップ。きっかけとなりスカウト」と紹介された。MOMOは「YouTubeにお姉ちゃんとダンス踊った動画をお母さんがあげて、JYPからメッセージみたいなのが来て」と明かした。くりぃむしちゅー上田晋也は「めっちゃ良い感じ