2025年のバロンドール授賞式が22日にパリで開催され、パリSGに所属するフランス代表FWウスマン・デンベレのバロンドール初受賞のほか、各賞の受賞者も発表された。パリSGがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)初制覇を含む4冠を達成した2024-25シーズン。クラブ・オブ・ザ・イヤーには同クラブが選ばれ、今月2日にマンチェスター・シティへ移籍したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマがヤシン・トロフィー、ルイス・エン