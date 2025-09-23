23日は彼岸の中日です。鹿児島市の墓地では朝から墓参りに訪れる人の姿がみられました。23日「秋分の日」は、秋の彼岸の中日です。鹿児島市の墓地では23日朝、墓参りに訪れる人の姿がみられました。鹿児島市の最低気温は8月中旬並みの26.2℃でしたが、さわやかな秋風が吹く中、花を手向けたり、墓石の汚れを落としたりしていました。（訪れた人）「毎月一回は行っているが、節目で来るのも大事だと思う。お盆に自分が来られ