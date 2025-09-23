今月26日に本編最終回（第130話）を迎えるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主演女優・今田美桜（28）が23日、大阪放送局を訪れ、今月29日にスタートする次回作「ばけばけ」の主演女優・高石あかり（22）と朝ドラ恒例のバトンタッチセレモニーを行った。高石は「何よりうれしいです」と今田からの朝ドラヒロインのバトンパスに感激していた。最終回まで放送は残り3回。今田は「最初に