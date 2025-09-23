アメリカの半導体大手「エヌビディア」が、「オープンAI」に最大およそ15兆円を投資すると発表しました。こうしたAI需要への期待が株価を押し上げ、ニューヨーク市場・ダウ平均株価の終値は先週末と比べ66ドル値上がりし、3営業日連続で最高値を更新しました。また、ナスダックとS＆P500の指数も、それぞれ最高値を更新しています。