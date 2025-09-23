元・宝塚歌劇団宙組トップスターで俳優の真風涼帆さんが、公式ファンクラブサイトを更新。第1子出産を報告しました。【写真を見る】【元宝塚・真風涼帆】第1子出産を報告「ますます成長していけるよう歩んでまいります」真風さんは【ご報告】と題し、「ファンクラブの皆さまには以前より妊娠のご報告をさせていただいておりましたが、このたび無事に新しい命を迎えることができましたことをご報告申し上げます」と、第1子出産を明