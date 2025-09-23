NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。日本ハムは、楽天戦に先発登板する孫易磊投手を登録しました。孫投手は、この日の楽天戦で8月11日ソフトバンク戦以来となる、今季2度目の先発登板に挑みます。前回登板では4回途中2失点を喫し敗戦投手に。1軍でのリベンジ登板にも注目です。そんな孫投手は9月、2軍戦で2度の先発登板。2日オイシックス戦では6回を投げ被安打2で無失点、12日の2軍楽天戦では8回を投げ被安打はわずか1本と無失