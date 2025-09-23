きょう午前、栃木県の東北自動車道でトラックが中央分離帯に突っ込み、荷台に積んでいたガスボンベが反対車線にまで飛んで散乱しました。「あぶない！あぶない！あぶない！」走行中の車に反対車線から大量の「モノ」が襲いかかります。映像を確認すると、なかにはガスボンベが含まれていることが分かります。午前8時すぎ、東北自動車道の鹿沼インターチェンジから栃木都賀ジャンクションの間で上りを走っていたトラックが中央分離