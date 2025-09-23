セクハラ問題が指摘されている沖縄県南城市の市長が女性職員に対し、被害を受けたと口外しないよう迫るやり取りの音声データをJNNが入手しました。南城市の古謝景春市長は市が設置した第三者委員会で職員へのセクハラを認定されていますが、その報告内容を否定し、辞任なども拒否しています。市長（音声データ）「だからそれ以外変なことやられてないって言ってね」女性「ハグとかされたことですか？」市長「そうそうそう、ハグは