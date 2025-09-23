ドラマ24 テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送します。 原作は、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」（テレ東）、「ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。 「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」