タレントのマツコ・デラックスが22日に放送された日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。仕事を「辞める」可能性に言及する一幕があった。マツコは8月4日から月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」を腰の亜脱臼により2週欠席。同18日の「5時に夢中！」で3週間ぶりに復帰した。今月9日放送の「月曜から夜ふかし」でも前週の同番組収録を休んだ理由を、腰の亜脱臼によるものだったなどと説明した。