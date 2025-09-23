今季限りで引退するドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）がポストシーズンでリリーフ登板する可能性が出てきた。ロバーツ監督は山本由伸、スネル、グラスノー、大谷翔平を先発要員、カーショーとシーハンは先発、リリーフの両ニラミと見られ、カーショー自身も米メディア「オレンジカウンティ・レジスター」に「先発ローテは今、リーグ最高の投球を続けている。だから計算はできる。枠には限りがあるのは分かっている