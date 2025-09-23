プリンセス天功が、9月29日21時放送の『国民的マジックの祭典 プロが選ぶ最強マジシャン14連発』（フジテレビ系）でマジックを披露する。天功による地上波でのマジック披露は、近年では貴重な機会となる。【写真】貴重！地上波でマジックを披露するプリンセス天功3月23日の本番組では、日本人マジシャン10人によるNo.1決定戦を放送したが、今回は対決形式ではなく、国内外で活躍するスーパーマジシャン14人がジャンルを超え