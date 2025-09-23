“子どもも家族も楽しい”をテーマにしたファミリーフレンドリーな『スターバックス コーヒー』と、ティーに特化したスターバックスの『スターバックス ティー＆カフェ』が、それぞれ大阪の『なんばパークス』6階と、2階T-terraceに2025年9月25日、同時オープンする。ミナミの中心・なんばはどうやって発展した？大阪・なんばは、大阪を代表する繁華街「ミナミ」の中心地。現在のなんばの繁栄の礎が築かれたのは江戸時代。1612（慶