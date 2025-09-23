開業から20年の「リニモ」を運行する愛知高速交通は、全区間、一律40円の運賃値上げを中部運輸局に申請しました。 東部丘陵線「リニモ」は2005年、愛知万博の会場への主要アクセスとして開業し今年で20年が経過しています。 22日、リニモを運行する愛知高速交通は、全区間の運賃を一律40円値上げすると中部運輸局に申請しました。 運賃の改定は、2度の消費税増税に伴う改定をのぞき申請するのは初めてです。 1カ月の