学歴詐称疑惑などで市政に混乱が生じている伊東市の田久保市長について22日、沼津市の頼重市長が会見で「説明責任がある」などど指摘しました。22日、伊東市政の停滞や田久保市長の対応について質問された沼津市の頼重市長は、あくまでも個人的な意見と話した上で田久保市長の説明責任についてふれました。（沼津市 頼重秀一市長）「やはり首長たるもの、政治家という事で、説明責任を果たさなければならないと考えている。求めら