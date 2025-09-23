22日、吉田町の小学校で全校児童400人余りが参加する稲刈りが行われました。稲刈りを行なったのは吉田町の自彊小学校です。自彊小学校では稲刈りを通して働くことの楽しさや喜びを味わってもらおうと、毎年、全校児童が参加して稲刈りを行っています。収穫したのは「にじのきらめき」という倒れにくい品種の米で、突風の被害にも負けず黄金色に実り収穫の時期を迎えたという事です子どもたちは最初はぎこちない手つきでしたが、一