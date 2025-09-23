浜松特産の「エシャレット」を一年を通して楽しんでもらおうと「貯蔵エシャレット」の目揃い会が行われました。エシャレットはおよそ70年前に浜松市で栽培が始まったものとされています。そこで特産品であるエシャレットを1年中楽しんでもらおうと冷蔵貯蔵し、新物がでる12月までの間出荷を行っていますJAとぴあ浜松南営農センターでおこなわれた目ぞろい会では10軒程の農家が出荷したエシャレットをJAの関係者らが、品質が