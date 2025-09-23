◇セ・リーグ阪神 ― DeNA（2025年9月23日横浜スタジアム）阪神・工藤泰成投手（23）が23日、出場選手登録を抹消された。工藤は9月14日中日戦（甲子園）で1イニングを3者連続三振に抑える快投を見せるも、同21日ヤクルト戦（神宮）では1/3回を2四死球と乱れていた。代わってグラント・ハートウィグ投手（27）が出場選手登録された。