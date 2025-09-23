お笑いトリオ「ロバート」馬場裕之（46）が22日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。最近めっきり見ていないモノを明かした。最近は飲食店を手掛けるなど“料理芸人”として注目されている馬場。お笑いは「見てもない」と明かした。そのため「若手芸人と一緒に共演しても誰か分からないし、何を持っている子なのかもかも分からない」と吐露。「ロケ前に“ごめんね、引き出せないかも”」と