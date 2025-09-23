日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気フリーアナウンサーとの「日帰りサウナ旅」を報告した。「日帰りサウナ旅」と記し、沖田愛加アナとのツーショットを公開。「出会った時からサウナーとして意気投合してやっと、念願のサウナ旅に行けました」とつづった。ともに白のノースリーブ姿で「ととのった後に見る夕日があまりにもきれいで…2人で写真撮りまくりでした」とした