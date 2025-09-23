草なぎ剛が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（毎週月曜後10時）が、10月13日から始まるのに先立ち、第1話の場面カットとあらすじが23日に解禁された。【場面カット】樹、鮎川こはる（風吹ジュン）から生前整理の依頼を受ける本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと