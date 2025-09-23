中国軍は22日、中国で3隻目となる空母「福建」が戦闘機を離着艦させる訓練に初めて成功したと発表しました。中国軍が22日に公開した映像では、中国で3隻目となる空母「福建」からステルス性能を持つ第5世代の新型戦闘機「殲35」や主力の戦闘機「殲15T」などが離着艦する様子が確認できます。「福建」は、艦載機を加速して飛ばすことができる電磁式カタパルトを搭載していて、中国軍は、この装置を使って艦載機の離着艦を成功させる