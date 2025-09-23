いま、ある無罪判決が物議を醸している。起訴状などによると、70代の男性被告が2022年、北海道北広島市にある生活困窮者向け共同住宅に放火・全焼させ、男女2人を殺害した罪に問われていた。【映像】「おかしい！」無罪判決に訴えた70代被告の様子被告は警察の取り調べに対し、「共同住宅の中で殺人が行われていた」「次は自分がやられると思った」などと供述。被告に刑事責任能力があったのかが争点となり、精神鑑定は起訴前