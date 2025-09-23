元BiSHのセントチヒロ・チッチ（32）が23日、都内で、自身初の写真集「セントチヒロ・チッチ写真集千尋」の発売記念会見を行った。写真集発売を受けて「自分が生きてきた証しを写真集として世に残せたのが幸せ。誇らしい作品ができた」と話した。現在は「CENT」名義で音楽活動、「加藤千尋」名義で俳優活動を行っている。写真集発売のきっかけは「限りある1回の人生を残しておかないともったいないな」という気持ちからだという