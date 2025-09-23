韓国の9人組ガールズグループTWICEのMOMO（28）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。ネプチューンの堀内健からのむちゃぶりに赤面した。堀内から「MOMOちゃんはJ．Y．Parkのモノマネうまいよね？」と、プロデューサーのマネをむちゃぶりされると、MOMOは隣のJEONGYEON（ジョンヨン）にもたれかかり「なんでその話出すんですか？」と苦笑いし、堀内に聞き返した。MOMOはモノマネを披露。SANAから「