近畿日本ツーリストブループラネットは、「2025近ツー秋のクーポン祭」を8月26日から10月31日まで開催している。国内ダイナミックパッケージを対象として、旅行代金に応じて最大2万円を割り引く。旅行期間は10月1日から11月30日出発分まで。KNTポイントも併用できる。国内宿泊単体、国内旅行「日本の旅」商品、観光プラン、クラブツーリズム主催旅行商品、海外旅行商品は対象外となる。