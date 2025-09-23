シンガポール航空とベトナム航空は、共同運航（コードシェア）の開始に合意した。対象路線はベトナム航空が運航するシンガポール〜ハノイ・ホーチミン線と、シンガポール航空が運航するシンガポール〜ダナン・ハノイ・ホーチミン線。いずれも政府承認が必要となる。航空券の発売は10月10日から開始し、10月26日からコードシェアを実施する。他の路線の追加や接続性の強化などの商業的協力の深化も検討する。