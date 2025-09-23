タイ国際航空は、ロイヤルオーキッドプラスの特典航空券でノーショー手数料を導入する。10月1日搭乗分から、タイ国内線は出発時刻の4時間前、国際線は同24時間前以降の変更や払い戻しをノーショーとして扱い、手数料を徴収する。変更の場合、タイ国内線は1,500タイバーツか50米ドル、近距離国際線は5,000タイバーツか170米ドル、国際線は8,000タイバーツか265米ドルを徴収する。払い戻す場合、タイ国内線は2,000タイバーツか70米ド