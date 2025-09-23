タレントの上原さくらが22日に自身のアメブロを更新。東京ディズニーシーで購入したお土産を公開した。この日、上原は「先日の弾丸ディズニーシーで買ったお土産です」と報告し、購入した品々を披露。「あとはステラルーちゃんのお洋服をひとつと、パーク内でかぶってたベレー帽風のミッキーお化け」と説明した。続けて「この時期、キャストさんに『トリックオアトリート！』とか『ハッピーハロウィン！』と声をかけると飴を貰えま