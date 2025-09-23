稲の生育に影響を及ぼすとされる植物「オオバナミズキンバイ」の駆除作業が、三重県桑名市の田んぼで行われました。 【写真を見る】稲の生育に影響及ぼす植物「オオバナミズキンバイ」の駆除始まる ちぎれた破片からも再生し田んぼに生い茂る 三重・桑名市 （前川智彦記者）「田んぼの中での発生が確認されたオオバナミズキンバイ。きょう駆除に向けて動き出しました」 桑名市の一部の地域では、3年ほど前から特定外来生物の「