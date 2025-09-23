マイナ保険証の導入後、病院の窓口などでトラブルが相次いでいることを受け、医療団体などが従来の保険証を残すよう街頭で訴えました。 【写真を見る】“マイナ保険証”のトラブル相次ぐ中 医療団体などが「従来の保険証も使えるように」と訴え 名古屋市 （愛知県保険医協会 浅海嘉夫副理事長 23日午前時ごろ 名古屋・中区）「手間がかかっているだけで（従来の）保険証さえ残っていればトラブルはないはず。従来の健康保険証も