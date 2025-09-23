放送休止となっていたジミー・キンメル氏の深夜トーク番組の復活が発表された/Randy Holmes/Disney/Getty Images（ＣＮＮ）米ＡＢＣテレビは２２日、放送を休止していた深夜トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」を２３日夜から復活させると発表した。ただしＡＢＣ系列の全放送局で番組が復活するわけではない。地方局を傘下にもつ大手のシンクレアは、傘下のＡＢＣ系列では同番組を放送せず、この時間帯はニュース番組を放送す