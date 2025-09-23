「日本ハム−楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が全身白コーデで練習を見守った。白のニット帽に白のパーカーを着込んだ指揮官。北山や宮西に声をかけるなど、精力的に動き、報道陣とも笑みを浮かべながら言葉をかわした。前日は完封負けを喫してしまった中、「あした！あした！」と球団広報を通じてコメントを残していた指揮官。２・５ゲーム差で追う首位・ソフトバンクもナイターでオリックス