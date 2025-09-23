連日20万人以上が来場している大阪・関西万博。来場日時の予約枠は閉幕日までほぼ満員のため、朝から当日券を買い求める人が長い列を作りました。「（通期パスは）持っています。（でも）サイトにアクセスするのに何時間も待たないといけないので、取れないので来ました」きょうは当日券の販売が40分前倒しされ、1時間ほどで売り切れとなりました。