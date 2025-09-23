この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 ひらがな化で“かわいくなる言葉”ランキング1位の単語に5万いいね かめの まくら(@mkr0089)さんの投稿です。ひらがなは丸くて柔らかく、読みやすいイメージがありますよね。子どもが最