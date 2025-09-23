【モデルプレス＝2025/09/23】元BiSHのセントチヒロ・チッチ（加藤千尋）が9月23日、都内で行われた自身初となる写真集「セントチヒロ・チッチ写真集 千尋」発売記念会見に出席。体作りについて語った。【写真】セントチヒロ・チッチ、体脂肪率10％減 大胆美背中披露◆セントチヒロ・チッチ、大胆カットに挑戦した理由“楽器を持たないパンクバンド”BiSHの元メンバーで、現在は「CENT」名義で音楽活動を、「加藤千尋」名義で俳優