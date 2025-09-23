TVCM出演を機に免許を取得した大女優の「今の愛車」とは女優の岸本加世子さんが自身のインスタグラムを2025年8月1日に更新。BS日テレの「おぎやはきの愛車遍歴」の収録中に撮影したと思われる写真を投稿し、自慢の愛車を披露しました。その人気の高級輸入車に対し、SNSなどには多くの声が集まっています。岸本加世子さんの愛車に反響多数！［画像は「鈴木家の嘘」（第31回東京国際映画祭）でのワンシーンより／Photo：時事通信