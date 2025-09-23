ジェラシーや束縛は嫌われる原因ですが、それが全くないと不安になるという女の子もいるようです。では、どんなふうにやきもちを焼けば愛情として捉えてくれるのでしょうか？そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「むしろ愛されている気がしていいと感じる嫉妬の仕方」を教えてもらいました。【１】「何で俺にやいてくれないの？」という謎の嫉妬発言「私の愛が足りなかったのかしら…（笑）」（２０代女性）