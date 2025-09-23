◆プロアマ交流戦巨人３軍―日本製紙石巻（２３日・Ｇ球場）巨人は２３日、３軍プロアマ交流戦・日本製紙石巻戦のスタメンを発表した。２１日のイースタン・日本ハム戦（Ｇタウン）で、左手有鉤（ゆうこう）骨骨折後、初安打を放ったマレク・フルプ外野手が「２番・右翼」で先発出場する。先発は育成５位・西川歩投手。今季は３軍戦で２１試合に登板して４勝２敗、防御率１・４１の成績。９日の同・オイシックス戦（同）で